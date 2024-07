Hamas propôs novas 'ideias' a mediadores para encerrar guerra em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas indicou nesta quarta-feira (3) que enviou novas "ideias" aos mediadores do Catar, com o objetivo de colocar fim à guerra de quase nove meses com Israel na Faixa de Gaza.

Israel confirmou que estava "avaliando" os "comentários" do Hamas sobre um acordo para a libertação dos reféns e que enviará sua resposta aos mediadores.

"Trocamos algumas ideias com os irmãos mediadores com o objetivo de parar a agressão contra o nosso povo palestino", disse um comunicado do Hamas.