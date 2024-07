França: espada medieval some após ficar cravada por mil anos a 10m do chão; suspeita é de furto

Uma espada da Idade Média desapareceu em Rocamadour, no sul da França, onde estava cravada havia 1.300 anos na parede de uma rocha a cerca de 10 metros do chão. A hipótese é que a relíquia, conhecida como Durandal, foi roubada, segundo informações do jornal britânico The Independent.

A Durandal teria pertencido, segundo a tradição local, a Roland, um lendário paladino que lutou no exército do rei Carlos Magno. A arma era considerada indestrutível, ainda de acordo com a tradição.

Para a prefeita de Rocamadour, Dominique Lenfant, a espada é uma referência para os moradores e visitantes da região. "Vamos sentir falta de Durandal. Ela faz parte de Rocamadour há séculos e não há um guia que não a mencione durante as visitas", afirmou ao jornal local La Dépêche. "Rocamadour sente que foi roubada de uma parte de si mesma. Mesmo que seja uma lenda, os destinos de nossa vila e desta espada estão entrelaçados."