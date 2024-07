EUA registram 4º caso humano de gripe aviária ligado a epidemia em bovinos

Uma quarta pessoa, desta vez no estado central do Colorado, se contagiou com a gripe aviária nos Estado Unidos, um caso relacionado com uma epidemia do vírus que se propaga no gado bovino, anunciaram autoridades sanitárias nesta quarta-feira (3).

No entanto, o risco para a população dos Estados Unidos segue sendo "baixo", de acordo com os Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC).

Como em casos anteriores, a pessoa contaminada trabalha em uma fazenda e, portanto, foi exposta a vacas infectadas, informaram os CDC em um comunicado.