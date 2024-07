Estados Unidos: o que é comemorado no dia 4 de julho? Entenda

No dia 4 de julho é comemorada a independência dos Estados Unidos. O feriado nacional do país celebra a Declaração de Independência, aprovada em 4 de julho de 1776, que determinou a libertação do que então eram as treze colônias americanas do domínio britânico.

Nas colônias americanas, hoje território dos Estados Unidos, havia uma crescente insatisfação em relação aos impostos que a população era obrigada a pagar ao rei George III, mesmo que eles não tivessem nenhuma representação no Parlamento Britânico.

"Nenhuma taxação sem representação" era a frase que resumia o sentimento dos colonos na época, usada como slogan nos protestos da Revolução Americana, que culminou na independência. Tropas britânicas foram enviadas para reprimir o movimento, o que deu início a Guerra Revolucionária Americana entre os colonos e o Reino da Grã-Bretanha a partir de 1775.