Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em estômago de cobra na Indonésia

Seu marido descobriu seus sapatos e calças no chão, a cerca de 500 metros de sua casa, na cidade de Siteba.

Uma mulher foi encontrada morta no estômago de uma serpente píton que a engoliu inteira, informou nesta quarta-feira (3) a polícia da província indonésia de Sulawesi do Sul, no centro do país.

O marido ficou intrigado com a barriga "grande" da píton e pediu aos vizinhos que o ajudassem a abrir o estômago do réptil, onde o corpo de sua esposa foi encontrado, disse Iyang, um funcionário da aldeia.

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta no início de junho dentro de uma píton reticulada de cerca de cinco metros, na mesma província de Sulawesi do Sul.

No ano passado, moradores do distrito de Tinanggea, no sudeste da ilha de Sulawesi, mataram uma píton de oito metros que estrangulava e devorava um agricultor.

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta em 2018 dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, também no sudeste de Sulawesi. E no ano anterior, um agricultor no oeste de Sulawesi foi devorado por uma píton de quatro metros.

