Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado em Vini Jr.

A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira (3) que a equipe de arbitragem que apitou no empate em 1 a 1 entre Brasil e Colômbia, no encerramento do Grupo D da Copa América dos Estados Unidos, errou ao não sancionar um pênalti no atacante brasileiro Vinicius Jr. O lance, que gerou reclamações do lado da seleção brasileira, ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo do jogo disputado na terça-feira, no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia). Na jogada, o lateral colombiano Daniel Muñoz derrubou com o pé direito o atacante do Real Madrid em plena disputa pela bola dentro da área.

O árbitro central venezuelano Jesús Valenzuela não marcou o pênalti, embora tenha esperado a verificação de seu colega do VAR, o argentino Mauro Vigliano. Após analisar a jogada, Vigliano deu sinal verde para continuar a partida considerando que Muñoz "beliscou" a bola antes de tocar em Vinicius, segundo áudios divulgados nesta quarta-feira pela Conmebol. "Um defensor não toca na bola e em decorrência da disputa ocorre um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa o jogo continuar", diz a voz em off do vídeo de análise arbitral do jogo.