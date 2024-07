Canadá nomeia primeira mulher a frente do Exército

O primeiro-ministro do Canadá anunciou, nesta quarta-feira (3), a nomeação da tenente-general Jennie Carigan como a primeira mulher à frente do Exército desse país-mebro da Otan, sendo também a primeira a chegar ao posto entre os participantes do G7.

Carigan, altamente condecorada e mãe de quatro filhos - dois deles nas Forças Armadas canadenses -, será promovida ao cargo de general e substituirá o general retirado Wayne Eyre como chefe do Estado Maior de Defesa em uma cerimônia que será celebrada em 18 de julho.

"Estou seguro de que, como nova chefe do Estado Maior de Defesa do Canadá, (ela) ajudará o país a ser mais forte, mais seguro e até mais preparado para enfrentar os desafios da segurança global", disse à imprensa o primeiro-ministro Justin Trudeau.