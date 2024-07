Brasil lamenta ausência de Milei em cúpula do Mercosul

O Brasil lamenta a ausência do presidente argentino, Javier Milei, na reunião de cúpula do Mercosul no próximo domingo, em Assunção, mas isso não impedirá que o bloco tome decisões, afirmou nesta quarta-feira (3) a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe. A decisão de Milei de faltar à reunião, na qual ele será representado por sua chanceler, Diana Mondino, impede um encontro com seu par brasileiro e rival ideológico, Luiz Inácio Lula da Silva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A gente lamenta (...) Politicamente é lamentável que um presidente decida não se reunir com seus parceiros", disse Gisela em Brasília, ao ser questionada sobre o assunto. Mas "a cúpula ocorrerá" e "assinaremos tudo o que tem para assinar", afirmou a embaixadora.

A tensão aumentou após uma troca recente de declarações entre os dois chefes de Estado. Milei se referiu a Lula na última sexta-feira como um "esquerdinha" com "o ego inflado", e se recusou a se desculpar por tê-lo chamado, meses atrás, de "esquerdista selvagem", "comunista" e "corrupto". O líder ultraliberal, contudo, viajará no próximo sábado ao Brasil, onde está prevista a sua participação em uma conferência conservadora que também contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, próximo ideologicamente de Milei. Gisela Padovan disse que as autoridades não receberam "nenhuma confirmação oficial" sobre a presença de Milei em território brasileiro. Segundo a presidência argentina, um encontro entre o presidente argentino e Bolsonaro "não está confirmado".