Banksy classifica como 'exageradas' críticas de ministro britânico contra uma de suas obras

O artista Banksy chamou nesta quarta-feira (3), no Instagram, de "exageradas" as críticas do ministro do Interior britânico ao seu trabalho no festival de Glastonbury, que foi dedicado aos migrantes que atravessam os mares em pequenos barcos.

Na noite de sexta-feira, durante o show da banda Idles, um barco inflável com bonecos em coletes salva-vidas foi levado pela multidão.

Mais tarde, Banksy confirmou que estava por trás do ato, postando um vídeo da cena.