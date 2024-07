Arce rebate questionamentos de Milei e Morales sobre tentativa de golpe

Desde que militares cercaram com tanques o palácio do governo, há oito dias, o presidente da Bolívia, Luis Arce, não dorme bem, diz. Além da tentativa de golpe de Estado e da crise econômica, estão entre as preocupações de Arce o ex-presidente Evo Morales e o presidente da Argentina, Javier Milei, antagonistas ferrenhos, mas unidos na suspeita de que o líder boliviano forjou um golpe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após receber um apoio quase unânime, inclusive da comunidade internacional, Arce passou a responder aos questionamentos feitos pelo ex-comandante do Exército Juan José Zúñiga no momento da sua prisão, em 26 de junho.

Acusado de comandar o levante militar, o general Zúñiga afirmou que foi o próprio Arce que lhe pediu que preparasse algo para aumentar a sua popularidade, o que o presidente negou. As palavras de Zúñiga ganharam eco em Morales, ex-aliado de Arce e com quem o presidente boliviano disputa o poder e a indicação do Movimento ao Socialismo (MAS) para as eleições presidenciais de 2025. Após Morales, Milei também passou a questionar o golpe fracassado, o que levou La Paz a convocar seu embaixador em Buenos Aires.

Vestido à vontade, sem gravata e de calça jeans, Arce recebeu a AFP em uma sala ao lado do seu gabinete. Pergunta: O presidente da Argentina diz que não houve uma tentativa de golpe na Bolívia. Além de convocar o embaixador em Buenos Aires, o senhor considera tomar outras medidas? Resposta: "Bom, não são de se estranhar essas declarações do Sr. Milei. Ele tem conflitos com a Espanha, o Brasil, Paraguai... Teve desavenças com o Chile... Acho que não contribui para a boa vizinhança essa inquietação que ele tem mostrado, infelizmente. O que mais nos estranha é a coincidência entre Milei e Evo Morales. Acho que está a tempo de Evo decidir de que lado da história quer estar, porque a posição que o Sr. Milei defende claramente não é uma posição de esquerda." P: Existe a opção de uma aproximação com Morales para as eleições de 2025, ou buscará a reeleição? R: "Não sei de onde vem a minha candidatura, mas todos nós sabemos que ele quer ser candidato. O golpe de Estado deveria tê-lo feito refletir, e não assumir uma posição claramente eleitoral e perder os princípios ideológicos e políticos de um homem de esquerda.

Infelizmente, Evo Morales acredita ser dono do instrumento político [o partido Movimento ao Socialismo], mas são as organizações sociais as verdadeiras e legítimas donas do instrumento político." P: Há uma situação econômica complicada devido à escassez de combustível e dólares. Bastará ao senhor apenas um mandato para colocar a economia de volta nos trilhos? R: "Já estamos tomando medidas para resolver essa questão econômica, apesar do boicote da direita e de Evo Morales contra nós na Assembleia. Sobre a questão do diesel e da gasolina, aos poucos vem voltando à normalidade, ao abastecimento.