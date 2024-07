Acusado de atentado contra Kirchner na Argentina diz que 'jamais mataria uma pessoa'

Naquele dia, Fernando Sabag Montiel, de 37 anos, disparou duas vezes o gatilho contra o rosto da então vice-presidente, sem que as balas saíssem.

Nicolás Carrizo, acusado de cumplicidade na tentativa de homicídio contra a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, defendeu-se nesta quarta-feira (3) ao dizer que "nunca mataria uma pessoa" e chorou várias vezes durante a segunda audiência do julgamento em Buenos Aires.

"Todas as mensagens eram brincadeiras porque foram depois do ataque, nunca troquei mensagem com eles planejando nada", explicou Carrizo, referindo-se aos outros dois acusados.

O julgamento se concentra em Sabag, sua ex-namorada Brenda Uliarte, acusada de ser coautora, e Carrizo, que era empregador dos dois como vendedores ambulantes.

Após o ataque fracassado, Carrizo gabou-se de que seu "funcionário" havia executado a tentativa de assassinato. "Eu o aplaudo, ele estava a um segundo de ser um herói nacional", foi uma das mensagens encontradas em seu celular.