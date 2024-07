EUA: juiz adia para setembro definição da sentença em caso que condenou Trump por suborno

A Justiça dos Estados Unidos adiou para setembro a definição da sentença no caso no qual o ex-presidente americano Donald Trump foi condenado por suborno a uma ex-atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016.

Os advogados de Trump argumentaram que, de acordo com a decisão da Suprema Corte, os promotores teriam sido proibidos de apresentar provas, incluindo postagens nas redes sociais da presidência de Trump e depoimentos de testemunhas sobre reuniões no Salão Oval. Os advogados disseram que essas provas envolviam atos que seriam considerados oficiais de acordo com a decisão do tribunal superior.