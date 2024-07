Canadense é presa por fraudar identidade das filhas para receber benefícios para indígenas

Uma canadense que se declarou culpada de fraude em fevereiro por ter falsificado que suas filhas eram descendentes do povo indígena Inuit, que habita as regiões árticas do Canadá, foi condenada a três anos de prisão na quinta-feira, 27.

As duas filhas de Karima Manji obtiveram cerca de 150 mil dólares canadenses (mais de R$ 617 mil) em benefícios destinados a educação do povo inuit entre 2020 e 2023, dos quais já devolveram 130 mil dólares canadenses. Esta é a primeira sentença envolvendo um caso de apropriação de identidade indígena no país. As informações são do The Guardian.

Segundo o jornal britânico, as filhas de Karima, Nadya e Amira nasceram na província canadense de Ontário e não têm nenhuma conexão com os inuit ou com as terras de Nunavut - território ártico do Canadá, onde vivem a maioria dos povos inuit. Para conseguir o benefício, a mulher alegou que havia adotado o casal de gêmeas de uma mulher de Iqaluit, capital de Nunavut,.