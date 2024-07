Começa no Peru julgamento da ex-candidata Keiko Fujimori pelo caso Odebrecht

A empreiteira brasileira deu 1,2 milhão de dólares a Fujimori no esquema de subornos que montou pela América Latina. Processo pode levar mais de um ano

A ex-candidata presidencial peruana Keiko Fujimori sentará no banco dos réus nesta segunda-feira, 1º, na abertura do julgamento por lavagem de dinheiro como parte do escândalo da Odebrecht, pelo qual poderá receber uma pena de até 30 anos de prisão.

Nos últimos seis anos, a equipe especial de procuradores da "Lava Jato" investigou a filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que foi indultado em dezembro de 2023 enquanto cumpria pena por violações dos direitos humanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O julgamento contra Keiko Fujimori começa às 9h locais (11h no horário de Brasília) em um tribunal de Lima, mas o processo - no qual são convocadas cerca de 1.500 testemunhas - pode demorar mais de um ano.