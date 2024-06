Favorita Espanha enfrenta a valente Geórgia nas oitavas da Eurocopa

Impressionante no 'Grupo da Morte', a Espanha chega à fase mata-mata com confiança no seu jogo e argumentos para isso. Neste domingo, os espanhóis enfrentam em Colônia às 16h (horário de Brasília) a corajosa Geórgia, que quer prolongar seu conto de fadas na Euro-2024.

'La Roja' é a única seleção que completou a fase de grupos com três vitórias em três jogos e isso na complicada chave B, em que venceram a Croácia (3-0), dominaram a Itália (1-0) e mostraram contra Albânia que os reservas também têm qualidade (1-0).

Três vitórias, cinco gols a favor e nenhum contra são os principais argumentos com que a equipe de Luis de la Fuente chega às oitavas de final, a quinta vez consecutiva da Espanha.