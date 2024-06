Verstappen vence corrida sprint do GP da Áustria de F1

O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste sábado (29), no Red Bull Ring.

O holandês, que venceu todos as três sprints disputadas nesta temporada, terminou à frente das duas McLarens, do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, ao término das 23 voltas da corrida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O britânico George Russell (Mercedes) ficou em quarto lugar, superando a Ferrari do espanhol Carlos Sainz (4º) e do seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton (5º), da Mercedes.