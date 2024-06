Thiago Braz não consegue índice olímpico e está fora dos Jogos de Paris-2024

O campeão olímpico de salto com vara nos Jogos do Rio em 2016, o brasileiro Thiago Braz, suspenso por 16 meses por doping mas autorizado a competir neste sábado (29) para tentar a classificação para os Jogos de Paris, não atingiu os índice mínimo exigido e está fora do grande evento deste ano na capital francesa.

Campeão olímpico no Rio em 2016 à frente do francês Renaud Lavillenie e depois medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio em 2021, Thiago Braz ficou de fora do Mundial de Budapeste no verão passado devido à suspensão provisória. Ele também é vice-campeão do mundo indoor de 2022 e terminou em quarto lugar no Mundial outdoor de 2022, em Eugene (Estados Unidos).

