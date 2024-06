Savinho, a carta na manga de Dorival Júnior

Quando o Brasil precisava de seus jogadores jovens para vencer e convencer em Las Vegas, Savinho foi a carta na manga do técnico Dorival Júnior na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, pelo Grupo D da Copa América dos Estados Unidos-2024.

Embora Vinicius Jr tenha sido o centro das atenções com seus dois gols liderando a seleção brasileira no Estádio Allegiant, Savinho teve um papel importante numa vitória que era urgente após o empate em 0 a 0 na estreia contra a Costa Rica. O jovem de 20 anos marcou um dos quatro gols, seu primeiro com a 'Amarelinha'.

O atacante do Girona, time revelação no Campeonato Espanhol que brigar durante longos períodos pelo título com os pesos pesados Real Madrid e Barcelona, foi a novidade na escalação de Dorival em relação à estreia.