Protesto em frente ao congresso do partido ultradireitista AfD, que quer governar a Alemanha

O partido alemão de extrema direita AfD anunciou neste sábado (29) uma estratégia para conquistar o poder na maior potência econômica europeia, em um congresso realizado em Essen, onde ocorreram protestos com incidentes em que onze policiais ficaram feridos. "Queremos governar, primeiro no leste [da Alemanha], depois no oeste e depois a nível federal", proclamou Tino Chrupalla, co-presidente da Alternativa para a Alemanha (AfD), perante cerca de 550 delegados reunidos em um salão de eventos nessa cidade localizada no oeste do país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O congresso, que vai até domingo, começou com meia hora de atraso devido aos bloqueios de ruas por parte dos manifestantes.

Cerca de 50 mil pessoas, segundo os organizadores (a polícia não forneceu números até o momento) marcharam em direção ao salão do congresso, agitando faixas com slogans como "Resistência!" ou "Juntos pela Democracia". Durante as manifestações houve brigas e detenções, quando os manifestantes, "alguns deles encapuzados, atacaram as forças de intervenção", disse a polícia do 'länder' (estado federal) da Renânia do Norte-Vestefália, na rede social X. A polícia usou "spray de pimenta e cassetetes e onze policiais ficaram feridos", acrescentou.