Novos protestos na Espanha contra o turismo de massa e o aumento dos preços da moradia

Com faixas que diziam "Proibição de habitação turística", ou "Salário 1.300, aluguel 1.100, como viver?", os manifestantes percorreram o centro histórico desta cidade andaluza à beira-mar, onde Picasso nasceu em 1881 em uma casa que constitui uma das suas principais atrações turísticas.

Milhares de pessoas protestaram neste sábado (29) nas cidades andaluzas de Málaga e Cádiz, no protesto mais recente na Espanha contra o turismo de massas, que os manifestantes culpam pela falta de moradia acessível.

Málaga é a província da Espanha com maior número de casas para uso turístico, 39.000, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A cidade tornou-se um parque de atrações", explicou Quique, um manifestante de 26 anos, à AFP, lamentando que "as casas turísticas tenham substituído de forma irregular as casas habituais".

A província de Málaga recebeu 8,3 milhões de visitantes em 2022, segundo dados do governo regional andaluz, 56% a mais que no ano anterior, quando ainda vigoravam restrições de viagens no mundo devido à pandemia de covid-19.

