Mauritânia escolhe entre mudança e continuidade nas suas eleições presidenciais

Os mauritanos vão às urnas neste sábado (29) para escolher entre a mudança e a continuidade, representada pelo presidente em exercício Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que conseguiu conter o jihadismo neste país do noroeste da África.

O presidente em exercício, que se apresenta como o garante da segurança nesta nação desértica de cerca de 4,9 milhões de habitantes, enfrenta seis candidatos que prometem uma verdadeira alternância democrática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Mauritânia, uma antiga colônia francesa, foi palco de uma série de golpes de Estado entre 1978 e 2008. Os observadores acreditam que Ghazouani poderá vencer as eleições no primeiro turno. Se for organizado um segundo turno, ele acontecerá no dia 14 de julho.