Maior organismo vivo ocupa uma área de 900 campos de futebol

Tido como o maior organismo vivo do mundo , o fungo Armillaria Ostoyae , também conhecido como “cogumelo-do-mel”, ocupa uma área total de 9km², na Floresta Nacional Malheur, em Oregon, nos Estados Unidos.

Saiba mais sobre o maior organismo vivo no planeta

A grande longevidade do fungo se dá pela sua vasta proliferação pelo território da Floresta Nacional, criando uma biodiversidade de cogumelos que surgem em árvores, ou no solo, sendo na realidade o corpo frutífero do organismo fúngico, como uma flor.

Por conta de sua coexistência com a biodiversidade, o fungo também é conhecido como "Assassino de árvores". Já que o Armillaria Ostoyae passa sua vida extraindo nutrientes das árvores em que se ramifica, fazendo com que elas morram e apodreçam.

Além disso, segundo o Museu de História Natural de Utah, nos Estados Unidos, os fungos do gênero Armillaria são comestíveis. O alimento se mostra como uma fonte de antioxidantes, com sabor ligeiramente doce e terroso. Para comer o fungo, é necessário que antes ele seja cozido, comê-lo cru pode ser maléfico à saúde.