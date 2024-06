EUA espera "controlar emoções" no jogo decisivo contra o Uruguai na Copa América

Os anfitriões Estados Unidos vão precisar trabalhar a parte psicológica contra o favorito Uruguai, na segunda-feira, na última rodada do Grupo C da Copa América, com a classificação para as quartas de final em disputa, comentou neste sábado o meio-campista Tyler Adams.

O Uruguai tem seis pontos em duas rodadas, com saldo de gols de +7, enquanto Estados Unidos e Panamá somam três cada, com +1 e -1 respectivamente. A lanterna Bolívia segue sem pontuar. Os bolivianos os panamenhos também na segunda-feira, no mesmo horário.

"Não podemos dar oportunidades ao adversário com decisões que possam, quando o VAR for consultado ou algo parecido, afetar as perspectivas em relação ao nosso gol. Obviamente, conversamos com Timothy e conversamos sobre isso em equipe", continuou o jogador do inglês Bournemouth.

Robinson, por sua vez, disse que os Estados Unidos estão confiantes.