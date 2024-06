Direitos das mulheres afegãs são questão interna, diz governo talibã

O governo talibã, que desde que assumiu o poder em 2021 impôs restrições às mulheres denunciadas como "segregação de gênero" pela ONU, enviará pela primeira vez uma delegação à terceira rodada de negociações que começa domingo no Catar.

O governo talibã afirmou neste sábado (29) que as exigências pelos direitos das mulheres são "uma questão do Afeganistão", antes de participar das negociações organizadas pela ONU, nas quais a exclusão das mulheres afegãs provocou indignação.

Representantes da sociedade civil, incluindo grupos de mulheres, participarão em reuniões com enviados internacionais e funcionários da ONU na terça-feira, após as negociações oficiais.

As autoridades "estão cientes das questões relativas às mulheres", disse o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, em coletiva de imprensa em Cabul. "Mas estas questões são questões do Afeganistão", acrescentou Mujahid, que liderará a delegação.

"Estamos trabalhando para encontrar um caminho lógico para soluções no Afeganistão para que, Deus nos livre, o nosso país não volte a cair no conflito e na discórdia", declarou.