Comissão Europeia pede que Shein e Temu comprovem compliance com lei digital

De acordo com a comissão, as empresas chinesas de comércio digital precisam entregar mais informações sobre a implementação de ferramentas para denúncia de produtos ilegais e proteção de menores, garantia de interface que evita técnicas de manipulação dos usuários, transparência de sistemas recomendados e rastreabilidade de comerciantes.

A Comissão Europeia - braço executivo da União Europeia (UE) - pediu que as plataformas Shein e Temu comprovem que seguem as regras de compliance impostas pela Lei dos Serviços Digitais, em nota divulgada na sexta-feira, 28.

As exigências fazem parte de um esforço da União Europeia para enquadrar empresas estrangeiras nas novas leis digitais do bloco. Nesta semana, a americana Apple foi a primeira empresa acusada formalmente de descumprir as regras, sob alegação de que a loja de aplicativos do fabricante do iPhone, a App Store, não permite que desenvolvedores direcionem clientes para canais alternativos de ofertas e conteúdo.