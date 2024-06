Cinco mortos na Rússia em ataque de drone ucraniano

A Ucrânia intensificou os seus ataques em território russo este ano, visando tanto as instalações de energia que, segundo ela, abastecem o exército, como as cidades do outro lado da fronteira.

No mês passado, e no âmbito da campanha militar lançada na Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma nova ofensiva terrestre na região ucraniana de Kharkiv, no nordeste do país.

O objetivo, disse ele, é criar uma "zona tampão" e proteger a região fronteiriça russa de Belgorod de novos ataques ucranianos.