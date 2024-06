Chileno Alejandro Tabilo conquista torneio de Maiorca

O tenista chileno Alejandro Tabilo, número 24 do mundo, conquistou o torneio de Maiorca, na grama, ao vencer neste sábado (29) o austríaco Sebastian Ofner (54º) na final em Santa Ponça, por 6-3 e 6-4.

Este é o segundo título de torneio da ATP da carreira de Tabilo, depois do que conquistou no início do ano em Auckland (Nova Zelândia), então em quadra dura.

Em maio, Tabilo foi uma das sensações do Masters 1000 de Roma, em que venceu o então número 1 do mundo Novak Djokovic e chegou às semifinais, onde acabou sendo eliminado pelo alemão Alexander Zverev.