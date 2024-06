Biden insiste em candidatura após fiasco em debate com Trump

Falando a apoiadores, presidente americano admitiu desempenho ruim, mas disse que "sabe como fazer esse trabalho" e prometeu ganhar eleições: "Há muito em jogo."Após o fiasco do debate contra Donald Trump na noite anterior, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tentou afastar as preocupações sobre a sua capacidade física e mental de concorrer à reeleição dizendo a apoiadores nesta sexta-feira (28/06) ter certeza de que é capaz de governar o país pelos próximos quatro anos, e que planeja vencer as eleições à Casa Branca, em novembro. Biden, 81, soou vacilante e confuso no primeiro debate televisionado da campanha, suscitando questionamentos na imprensa americana e entre correligionários sobre a viabilidade de sua candidatura. "Eu sei, eu não sou nenhum jovem – para dizer o óbvio", afirmou a apoiadores democratas reunidos em um comício em Raleigh, na Carolina do Norte. "Já não ando com tanta facilidade como antes, não falo com tanta fluência como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei: sei como dizer a verdade." "Sei distinguir o bem do mal. Sei como fazer este trabalho. Sei como fazer as coisas. Sei, como milhões de americanos sabem, que quando você é derrubado, você se levanta novamente", acrescentou Biden disse ainda que não se candidataria novamente se não acreditasse que pode fazer "este trabalho". "Há muito em jogo." "Estou na Carolina do Norte por uma razão, porque tenho a intenção de ganhar este estado em novembro. Se ganharmos aqui, ganhamos as eleições", afirmou. Pesquisa aponta Trump como vencedor do duelo Segundo a imprensa americana, a atuação vacilante de Biden no aguardado duelo televisivo deixou o partido Democrata em pânico. Trump, 78, alimentou as dúvidas sobre se Biden é capaz de continuar no cargo. Durante os aproximadamente 90 minutos de debate, Biden titubeou, falou com voz baixa e rouca, e às vezes era difícil seguir seu discurso. Porta-voz da campanha de Biden, Michael Tyler negou que haja conversas no partido Democrata sobre uma possível troca de candidatos. "Preferiríamos ter uma noite ruim do que um candidato com uma visão ruim de para onde ele quer levar o país", afirmou a jornalistas. Em rápida pesquisa com espectadores que assistiram ao debate, a CNN, que transmitiu o duelo, mostrou que Trump foi o vencedor para 67% dos entrevistados, contra 33% que preferiram Biden. Ainda segundo a pesquisa, a maioria disse não ter confiança real na capacidade de Biden de liderar o país e que o debate teve pouco ou nenhum efeito sobre a decisão deles em quem votar. ra (AFP, EFE, AP, Reuters)