Alemanha vence Dinamarca (2-0) e vai às quartas de final da Euro-2024

A anfitriã Alemanha se classificou para as quartas de final da Euro 2024 neste sábado, ao derrotar a Dinamarca por 2 a 0 em Dortmund, em um jogo marcado por uma pausa devido a uma tempestade.

Um pênalti convertido por Kai Havertz no início do segundo tempo (53') e o terceiro gol do torneio de Jamal Musiala (68') deram a vitória à 'Mannschaft', que jogará as quartas de final no dia 5 de julho, em Stuttgart, contra o vencedor do duelo deste domingo entre Espanha e Geórgia.

