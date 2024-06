Verstappen largará na pole da corrida sprint do GP da Áustria

O tricampeão mundial levou a melhor em um Q3 muito tático, no qual os pilotos saíram no último momento para tentar apenas uma volta rápida.

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria da Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação nesta sexta-feira (28).

O holandês da Red Bull superou as McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri por 93 e 301 milésimos de segundo, respectivamente.

O britânico George Russell (Mercedes) fez o quarto tempo, à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), do seu companheiro e compatriota Lewis Hamilton e do mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que teve um problema de motor ao sair dos boxes, não conseguiu marcar tempo e vai largar apenas na décima posição.