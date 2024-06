UE sanciona pessoas e empresas acusadas de financiar o Hamas e a Jihad Islâmica

Também foram sancionados o chefe das "atividades de investimento estrangeiro" do Hamas, um operador que permitia transferências do Irã, e um líder responsável de uma Associação de Instituições de Caridade, que canalizava dinheiro.

As empresas sancionadas são controladas por capital sudanês, informou a Comissão, e são consideradas "empresas de fachada destinadas a facilitar os fluxos financeiros". Quaisquer ativos que estas empresas possam ter na UE serão congelados.

A UE também sancionou Ali Morshed Shirazi, um alto funcionário da Guarda Revolucionária do Irã, que supervisiona os vínculos da República Islâmica com grupos palestinos no Líbano.

Também incluído na lista de sanções estava Maher Rebhi Obeid, um líder do Hamas acusado de "dirigir operações terroristas" na Cisjordânia.

