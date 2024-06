Suprema Corte dos EUA mantém proibição de 'sem-teto' dormirem na rua

A Suprema Corte dos Estados Unidos classificou nesta sexta-feira (28) como constitucionais as leis que proíbem os sem-teto de dormir ao ar livre, rejeitando os argumentos de que a prática equivalia a uma punição cruel.

Um recorde de 653.100 pessoas estão desabrigadas nos Estados Unidos, de acordo com uma contagem de 2023.

O caso tratado pela mais alta corte teve origem nas regulamentações da cidade de Grants Pass, no oeste do estado de Oregon, que proíbem acampar ou usar qualquer tipo de cama em propriedade pública. Essa providência foi tomada depois que os parques da cidade foram preenchidos com barracas, cobertores e papelão.