Sena ainda está muito poluído um mês antes dos Jogos de Paris

O prefeito regional Marc Guillaume já havia avisado que os banhos não seriam autorizados no início de julho devido à alta vazão do rio, que há um mês é seis vezes maior que o normal nesta época, com pico de 666 metros cúbicos por segundo no domingo, 23 de julho, quando o habitual nesse período fica entre 100 e 150 metros cúbicos.

Por este motivo, o ensaio da cerimônia de abertura agendado para segunda-feira teve que ser adiado.

A concentração das duas bactérias fecais em que se baseia o regulamento para autorizar o banho sofreu um aumento acentuado face aos valores das duas primeiras semanas de junho, com picos muito elevados entre 18 e 20 de junho.