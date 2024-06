Scaloni e Gareca estão fora da 3ª rodada da Copa América por suspensão

Os técnicos de Argentina, Lionel Scaloni, e Chile, Ricardo Gareca, não poderão comandar suas equipes na terceira e última rodada da Copa América por uma suspensão da Conmebol.

A Comissão Disciplinar da entidade decidiu impor as punições aos treinadores nesta sexta-feira (29), além de multas de US$ 15 mil (R$ 83 mil na cotação atual) para as federações argentina e chilena.

As suspensões se devem aos atrasos nos retornos das equipes para o segundo tempo nos jogos, como previsto no artigo 145 do Regulamento Geral da Copa América 2024.