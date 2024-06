Rússia diz que nomeações de Von der Leyen e Kallas são 'ruins' para relação com a UE

A renovação do mandato de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia e a nomeação da estoniana Kaja Kallas como chefe da diplomacia do bloco são "ruins" para as relações da UE com a Rússia, afirmou o Kremlin nesta sexta-feira (28).

A alemã Von der Leyen "não é partidária de uma normalização das relações entre a UE e a Rússia", e Kallas é "conhecida" por suas declarações "russófobas", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As perspectivas das relações entre Moscou e Bruxelas, portanto são ruins", e "não achamos que a diplomacia europeia pode atuar para normalizar as relações", acrescentou.