Rússia diz que drones dos EUA sobre o Mar Negro criam risco de 'confronto direto' com a Otan

Os drones americanos que sobrevoam o Mar Negro aumentam "o risco de confronto direto" com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), alertou esta sexta-feira (28) o Ministério da Defesa russo.

"Estes voos aumentam a probabilidade de incidentes no espaço aéreo com aeronaves das forças aeroespaciais russas, o que aumenta o risco de um confronto direto entre a Aliança [Atlântica] e a Federação Russa", afirmou o ministério em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os países da Otan seriam responsáveis", alertou, cinco dias depois de o Kremlin ter acusado os Estados Unidos de serem responsáveis por um ataque com mísseis ucranianos contra a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, que deixou quatro mortos.