Recuperado de lesão no joelho, Djokovic vai participar do torneio de Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, que passou por cirurgia no menisco do joelho direito há três semanas, vai participar do torneio de Wimbledon, cujo sorteio foi realizado nesta sexta-feira (28), com o espanhol Carlos Ancaraz, número 3 do mundo, do mesmo lado da chave que o italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking da ATP.

Isso faz com que Alcaraz não possa enfrentar Djokovic (número 2) antes de uma eventual final, o que seria uma reedição da decisão do ano passado, que terminou com a vitória do jovem espanhol.

O sorteio foi generoso com 'Djoko', que a princípio pode ter uma primeira semana de torneio tranquila, dependendo das condições de seu joelho.