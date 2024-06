Princesa Anne da Inglaterra deixa o hospital após acidente a cavalo

A princesa Anne, irmã do rei Charles III, deixou, nesta sexta-feira (28), o hospital após o acidente a cavalo sofrido no domingo, que lhe deixou levemente ferida e lhe causou um concussão cerebral, anunciou o Palácio de Buckingham.

Tim Laurence, oficial aposentado da Marinha Real britânica, afirmou na quarta-feira que sua esposa se recuperava "lentamente", após o acidente provocado supostamente por um cavalo, embora sua origem exata seja desconhecida.

Ao anunciar sua hospitalização, a terceira este ano para um membro da família real, após as operações de Charles III e da princesa Catherine, o Palácio de Buckingham informou na segunda-feira que o incidente ocorreu no dia anterior em Gatcombe Park.

Segundo a imprensa britânica, o acidente lhe deixou com problemas de memória, e a princesa não conseguia se recordar com precisão do que aconteceu com ela enquanto caminhava por sua propriedade.