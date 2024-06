Presidente do Centro Nacional de Cinematografia da França é condenado por agressão sexual

O presidente da instituição francesa de cinema 'Centre national du cinéma et de l'image animée'(CNC), Dominique Boutonnat, foi condenado nesta sexta-feira(28)a três anos de prisão, um deles em regime fechado, por agredir sexualmente seu afilhado em agosto de 2020.

O tribunal de Nanterre, nos arredores de Paris, considerou "a versão do denunciante mais credível" do que a do acusado e afirma que este sempre exerceu "uma influência real" sobre o seu afilhado.

Boutonnat, que anunciou sua demissão após a sentença, também está proibido de entrar em contato com a vítima nos próximos três anos.