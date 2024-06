Presidente da Nicarágua nomeia ex-ministro sancionado pelos EUA como seu gestor de Finanças

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou nesta sexta-feira (28) a nomeação do ex-ministro de Finanças Iván Acosta, sancionado pelos Estados Unidos em 2020, como seu gestor financeiro.

"Nomeia-se o companheiro Iván Acosta Montalván ao cargo de ministro assessor do presidente da República perante os organismos internacionais", de acordo com um comunicado publicado no jornal oficial La Gaceta, e assinado por Ortega.

A nomeação é anunciada oito dias após o governo ter afirmado aceitar a "renúncia" de Acosta ao cargo de ministro das Finanças, embora a imprensa nicaraguense no exílio, como o Confidencial, tenha afirmado que se tratava de uma "demissão".