Ponte da via que liga Guatemala a El Salvador colapsa devido a fortes chuvas

As fortes chuvas na Guatemala provocaram, nesta sexta-feira (28), o colapso do acesso a uma ponte em uma movimentada via que conecta o país com El Salvador, informou a Proteção Civil.

O acesso à ponte de El Colorado, no km 126 da rota Pan-Americana, colapsou nesta madrugada durante a travessia de um caminhão carregado com mercadorias, sem registro de vítimas, disse a porta-voz da estatal Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), Steffy Barrera.

Segundo a Conred, o trecho da estrada afetada, na qual circula cerca de 10.000 veículos diariamente, liga a capital da Guatemala à cidade de San Cristóbal, na fronteira com El Salvador.