Panamá e EUA firmarão convênio para repatriar migrantes que cruzarem o Darién

O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, que assume o poder na segunda-feira, anunciou nesta sexta (28) que assinará um convênio com os Estados Unidos para repatriar conjuntamente os migrantes que atravessarem a inóspita região de floresta do estreito de Darién.

O documento, segundo Mulino, será firmado na segunda-feira em uma reunião com o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que visitará o Panamá para a posse do novo presidente.

"Nesse dia, espero assinar um convênio com os Estados Unidos respeitoso e digno para que, entre os dois países, iniciemos os processos de repatriação de toda essa gente que está aqui acumulada", assinalou Mulino ao visitar o Centro de Recepção Temporária para Migrantes de Lajas Blancas, na província de Darién, situado cerca de 250 km a leste da Cidade do Panamá.