Oposição reforça campanha a um mês das eleições na Venezuela

Falta um mês para as eleições presidenciais de 28 de julho e a campanha se intensifica.

"Liberdade, liberdade!", gritam enquanto a caravana da líder passa por Colón, cidade do estado andino de Táchira, na fronteira com a Colômbia.

Buzinas soam e bandeiras venezuelanas tremulam. Ela está sentada no para-brisa de sua caminhonete e estende a mão para cumprimentar os apoiadores que correm ao seu alcance e recebe dezenas de cartas e terços, que coloca no pescoço.

"Ela é a esperança, a luz que temos no fim do túnel", diz entre lágrimas Luis Alberto Quintero, de 63 anos, professor aposentado. "Encheu nossos corações de esperança de que as coisas vão mudar e melhorar para nós, que poderemos ser livres novamente", concorda Norelia Sánchez, uma funcionária pública de 50 anos.