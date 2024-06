Oitavas da Euro terá pesos pesados e algumas surpresas

Tudo pronto na Alemanha para o início das oitavas de final da Eurocopa neste sábado (29), depois de uma fase de grupos com várias surpresas, como a eliminação da Croácia. A AFP analisa cada um dos confrontos, nos quais alguns dos pesos pesados do futebol europeu terão pela frente a ambição de seleções menores dispostas a continuar surpreendendo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine . Suíça x Itália A 'Azzurra', atual campeã europeia, chega para o jogo de sábado contra a Suíça em Berlim com muito trabalho a fazer, depois de garantir o segundo lugar do Grupo B nos últimos segundos em duelo com a Croácia (1 a 1).

Os italianos terão que tomar cuidado com a seleção suíça, que pode ter até quatro jogadores da Serie A em seu time titular e já demonstrou no empate com a Alemanha (1 a 1) que é capaz de encarar os favoritos. . Alemanha x Dinamarca Renascida sob a batuta do técnico Julian Nagelsmann, a Alemanha foi uma das melhores seleções da fase de grupos e parte com amplo favoritismo contra a Dinamarca, que passou como segunda do Grupo C. O técnico da seleção dinamarquesa, Kasper Hjulmand, avisou que sua equipe sempre "dá um passo à frente" contra adversários grandes, mas a 'Mannschaft' contará com o apoio da torcida em Dortmund no sábado.

. Inglaterra x Eslováquia A Inglaterra pode se sentir feliz por ter caído com a Eslováquia nas oitavas, depois de garantir a liderança do Grupo C mesmo com três jogos decepcionantes contra equipes 'a priori' inferiores. O técnico Gareth Southgate vem sendo muito criticado pelo desempenho dos 'Three Lions' e precisa encontrar soluções para uma das equipes favoritas ao título. . Espanha x Geórgia A seleção espanhola de Luis de la Fuente foi a única que terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, liderando o complicado Grupo B com uma simbólica vitória sobre a Itália (1 a 0). Depois de ter poupado os titulares no duelo com a Albânia, a 'Roja' parte como favorita para o jogo contra a Geórgia no domingo, em Colônia. No entanto, os georgianos estão vivendo um conto de fadas no torneio, e mostraram sua força vencendo Portugal (2 a 0) na terceira rodada do Grupo F. . França x Bélgica Talvez o confronto mais imprevisível, entre duas grandes equipes que ainda não encontraram seu melhor futebol e estarão frente a frente na segunda-feira, em Düsseldorf.

A França se classificou como segunda do Grupo D, com apenas dois gols marcados e com Kylian Mbappé lesionado após sofrer uma fratura no nariz no jogo de estreia contra a Áustria. Já a Bélgica mostrou bom desempenho, mas uma preocupante deficiência nas finalizações. O jogo empate sem gols com a Ucrânia foi uma decepção para os torcedores e colocou em risco a classificação da equipe para as oitavas de final no Grupo E. . Portugal x Eslovênia Portugal é o grande favorito no duelo contra a Eslovênia, na segunda-feira, em Frankfurt, e o técnico Roberto Martínez contará com muitos de seus titulares descansados, depois de poupar na derrota para a Geórgia, quando a equipe já tinha garantida a liderança do grupo.