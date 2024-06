OEA adota declaração de Assunção para eliminar violências e combater mudança climática

"A declaração de Assunção reflete acordos para [...] fortalecer a luta contra o crime organizado transnacional, defender os direitos humanos, eliminar toda forma de discriminação e [...] fazer frente à mudança climática", disse, nesta sexta-feira (28), o presidente da assembleia, Rubén Ramírez Lezcano, chanceler do Paraguai.

O tópico gerou conflitos com países como a Argentina, que, no Conselho Permanente da OEA em Washington na semana passada, se opôs a trechos de projetos de resolução que indicam a necessidade de contar com perspectivas de gênero e étnicas nos assuntos abordados pela organização, e que acabaram sendo aprovados na assembleia que começou na quarta-feira e terminou nesta sexta.

"Foi uma dinâmica de negociação intensa", mas "se obteve a aprovação por consenso das resoluções e declarações", garantiu o secretário-geral Luis Almagro em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

Dentro da luta contra a mudança climática, os Estados-membros reafirmaram a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que estabelece que "não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, nem paz sem desenvolvimento sustentável", e se comprometeram a priorizar políticas públicas com o objetivo de proteger o meio ambiente e combater a mudança climática.