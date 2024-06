Mulheres que acusam padre e artista esloveno de abuso pedem retirada de suas obras

Cinco mulheres que acusam um influente padre e artista esloveno de agressões sexuais, supostamente cometidas na década de 1990, pediram nesta sexta-feira(28) à Igreja Católica que retire suas obras de locais de culto em todo o mundo.

Marko Rupnik, um teólogo e artista de mosaicos de renome mundial, é acusado de cometer violência psicológica e sexual contra pelo menos vinte mulheres em quase 30 anos, especialmente na comunidade que liderou em Liubliana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, suas mais de 200 obras, expostas em Lourdes, Fátima, Damasco, Washington e até no Vaticano, "estão expostas em locais onde os fiéis se reúnem em oração (...) e causam inquietação nas almas dos fiéis", alegam as cinco mulheres em uma carta aos bispos, consultada pela AFP.