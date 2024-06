Jornalista cubana crítica de Noboa deixa Equador após ter visto revogado

Na segunda-feira, Vice-Ministério da Mobilidade Humana decidiu revogar o visto por tempo indeterminado concedido a Santiago, que vive no Equador há duas décadas, por ter cometido "atos que ameaçam a segurança pública e a estrutura do Estado" que o governo não especificou.

A jornalista cubana Alondra Santiago, cujo visto foi revogado pelo governo do Equador após ser acusada de atentar contra a segurança do Estado, deixou o país, anunciou seu advogado, Carlos Soria, nesta sexta-feira (28).

O advogado divulgou em sua conta na rede social X um vídeo da jornalista, que expressou que sua vida está em risco. "Nas últimas horas eu tomei a difícil decisão de deixar meu país, Equador, e não serei deportada", afirmou, enfatizando que sai "mais cedo, legalmente, porque não serei parte do show que o governo está fazendo para cobrir sua incompetência e a violência contra o povo".

A jornalista faz parte do canal digital Ingo, no qual transmitiu há quase um mês o videoclipe "¡Salve, oh patria!", título do hino do Equador, que cantou tocando ukulele e intercalando versos nos quais criticava o presidente Daniel Noboa.

"Este é o nosso hino, mas o presidente não sabe nem cantá-lo, nem aprende. Ele só está interessado em parecer mais alto, mas não tem sapatos suficientes para governar", cantou.