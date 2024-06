Guatemala apreende 2,1 toneladas de cocaína de procedentes da Colômbia

No local, "foi inspecionado um contêiner procedente da Colômbia (...) o total aproximado do que foi apreendido é de 2.100 quilos".

A droga, que estava em 140 sacos de plástico, foi localizada durante uma inspeção nas instalações da Empresa Portuária de Santo Tomas de Castilla, em Puerto Barrios, no Caribe, disse o MP em um comunicado.

As autoridades da Guatemala apreenderam nesta sexta-feira (28) 2,1 toneladas de cocaína escondidas em um contêiner de procedência colombiana, informou o Ministério Público.

Os cartéis usam a América Central como rota para o tráfico de drogas da América do Sul para o México e os Estados Unidos, utilizando veículos, aeronaves, lanchas e submarinos.

De acordo com Washington, 90% da cocaína que chega à América do Norte passa pelo istmo.

Em 2023, mais de três toneladas de cocaína foram apreendidas na Guatemala, quase 50% a menos do que no ano anterior, de acordo com dados oficiais.