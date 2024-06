França ante incerto resultado eleitoral: bloqueio, coabitação ou renúncia

Macron antecipou as legislativas, previstas inicialmente para 2027, a fim de "esclarecer" o panorama político, em virtude da vitória do ultradireitista Reagrupamento Nacional (RN) nas eleições europeias de 9 de junho na França.

O presidente Emmanuel Macron fez uma "aposta arriscada", segundo os analistas, com o inesperado adiantamento das eleições na França, que pode levar a um bloqueio institucional, ao compartilhar o poder com um governo de outra ideologia política ou até mesmo à sua renúncia.

Após as últimas eleições na Assembleia Nacional (Câmara Baixa) em 2022, Macron não possuía maioria absoluta e o espectro político se dividiu em três blocos: a aliança governista de centro-direita, a oposição formada por partidos de esquerda e a extrema direita.

Isso fez com que Macron fosse obrigado a costurar acordos com o partido de direita Os Republicanos (LR) para levar adiante suas grandes reformas como a migratória e a previdenciária, mas a antecipação das eleições implodiu esta formação.

As pesquisas projetam um novo cenário de três blocos, mas reconfigurado: o RN e seus aliados venceriam com 36% dos votos, seguido pela Nova Frente Popular, coalizão de esquerda, com 29%, e da aliança de Macron, com 19,5%.