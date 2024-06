Evo Morales questiona tentativa de golpe na Bolívia e pede investigação

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales pediu, nesta sexta-feira (28), uma investigação sobre a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce - antes seu aliado, hoje adversário - após colocar em dúvida a versão oficial divulgada pelo atual mandatário. Morales, um dos primeiros líderes a alertar na rede social X sobre o motim armado da última quarta, questionou se o objetivo do movimento era realmente derrubar Arce. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Que tipo de golpe é esse, o golpe começa, ministros felizes passeando na praça Murillo, tocando tanques, um golpe de estado com zero feridos, zero disparos, zero mortos", afirmou o ex-presidente em uma coletiva de imprensa em Sacaba, departamento de Cochabamba.

Na mesma linha, Morales contestou a informação do governo de que 14 pessoas foram feridas por balas disparadas pelos militares rebeldes quando entraram com tanques na praça onde está localizado o palácio presidencial: "Um golpe de Estado é feito com balas?". "Deixem que investiguem, mais cedo ou mais tarde a investigação dirá" o que aconteceu, acrescentou Morales, cercado de apoiadores. Morales e Arce, que trabalharam juntos durante os três mandatos do líder indígena, travam uma feroz disputa pelas bandeiras do oficialismo em um período que antecede as eleições presidenciais de 2025.